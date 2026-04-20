Пезешкиан назвал действия США в отношении Ирана неконструктивными
18:49 20.04.2026 (обновлено: 19:56 20.04.2026)
Пезешкиан назвал действия США в отношении Ирана неконструктивными

Пезешкиан назвал действия Вашингтона в отношении Тегерана неконструктивными

Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 апр — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал неконструктивными действия США в отношении Тегерана.
"Помимо исторического и глубокого недоверия по отношению к прошлым действиям правительства США, неконструктивный и противоречивый подход американских официальных лиц в последние несколько дней содержит одно печальное послание: они хотят капитуляции Ирана, однако народ Ирана не поддастся силовому воздействию", — написал он в соцсети X.
Президент Ирана отметил, что соблюдение обязательств является основой для любого диалога.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
