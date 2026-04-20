В Петербурге задержали девушку, повредившую молотком два автомобиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнюю девушку, которая, предположительно, повредила молотком припаркованные в Калининском районе Lexus и Geely, будучи в эмоциональном состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в субботу в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что на улице Ушинского, 33 неизвестные повредили припаркованные автомобили.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что к произошедшему причастна 16-летняя девушка, которая находилась на улице вместе со знакомыми. По предварительным данным, она нанесла несколько ударов молотком по автомобилю Geely Tugella, а также разбила стекло в машине Lexus", - рассказали в ГУМВД.
Девушка, которую правоохранители задержали в заведении поблизости, объяснила свой поступок "эмоциональным конфликтом на личной почве", добавили в полиции.
По заявлениям владельцев поврежденных авто возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Размер причиненного ущерба устанавливается.