В Кремле назвали ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой

- Дмитрий Песков заявил, что Россия видит ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия видит, что ситуация в Ормузском проливе хрупкая и непредсказуемая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему видим, что ситуация (в Ормузском проливе - ред.) очень хрупкая, что ситуация непредсказуемая", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию, связанную с Ормузским проливом.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.