Песков: противоречия интересов с Европой должны решаться на переговорах

- Дмитрий Песков заявил, что противоречия и несостыковки взаимных интересов с Европой должны решаться за столом переговоров.
- Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия считает, что любые противоречия и несостыковки взаимных интересов с Европой должны решаться за столом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров", - сказал Песков журналистам.