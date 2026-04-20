Рейтинг@Mail.ru
Журнал Atlantic назвал иск главы ФБР против него необоснованным - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 20.04.2026
Журнал Atlantic назвал иск главы ФБР Пателя против него необоснованным

Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журнал Atlantic назвал иск директора ФБР необоснованным и пообещал защищать своих журналистов.
  • В СМИ добавили, что не отрекаются от репортажа о Кэшэ Патале.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Журнал Atlantic назвал иск директора ФБР Кэша Пателя против него, связанного с публикацией материала о якобы наличии у него серьезных проблем с алкоголем, необоснованным и пообещал защищать своих журналистов.
Как 18 апреля сообщил Atlantic со ссылкой на неназванных американских чиновников, сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит, что Патель якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте. Директор бюро в тот же день отреагировал на это, написав в соцсети Х, что "лживые нападки" со стороны американских СМИ лишь подтверждают правильность его действий, а в понедельник подал иск против издания.
"Мы не отрекаемся от нашего репортажа о Кэше Пателе и будем настойчиво защищать Atlantic и наших журналистов от этого необоснованного иска", - заявила газете Washington Post пресс-секретарь журнала Анна Бросс.
Как 18 апреля отметил Atlantic со ссылкой на чиновников, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя, а сам он глубоко обеспокоен, что его должность находится под угрозой, при этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в комментарии журналу, что глава ФБР остается ключевым игроком в команде администрации по обеспечению правопорядка.
В миреСШАКэш ПательФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала