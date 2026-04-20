Журнал Atlantic назвал иск главы ФБР против него необоснованным

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Журнал Atlantic назвал иск директора ФБР Кэша Пателя против него, связанного с публикацией материала о якобы наличии у него серьезных проблем с алкоголем, необоснованным и пообещал защищать своих журналистов.
Как 18 апреля сообщил Atlantic со ссылкой на неназванных американских чиновников, сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит, что Патель якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте. Директор бюро в тот же день отреагировал на это, написав в соцсети Х, что "лживые нападки" со стороны американских СМИ лишь подтверждают правильность его действий, а в понедельник подал иск против издания.
"Мы не отрекаемся от нашего репортажа о Кэше Пателе и будем настойчиво защищать Atlantic и наших журналистов от этого необоснованного иска", - заявила газете Washington Post пресс-секретарь журнала Анна Бросс.
Как 18 апреля отметил Atlantic со ссылкой на чиновников, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя, а сам он глубоко обеспокоен, что его должность находится под угрозой, при этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в комментарии журналу, что глава ФБР остается ключевым игроком в команде администрации по обеспечению правопорядка.