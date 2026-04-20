Серебряный призер Олимпиады рассказал, за что был зол на Вяльбе

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский в интервью РИА Новости признался, что был очень зол на главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за исключение из состава сборной, но обиды на нее не держит.