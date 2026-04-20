Серебряный призер Олимпиады рассказал, за что был зол на Вяльбе - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
16:03 20.04.2026 (обновлено: 16:21 20.04.2026)
Серебряный призер Олимпиады рассказал, за что был зол на Вяльбе

Панжинский: был зол на Вяльбе после исключения из сборной, но обиды не держит

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Панжинский признался, что был зол на Елену Вяльбе за исключение из состава сборной России.
  • Панжинский считает, что ему не дали шанс продолжить карьеру в сборной в возрасте 28 лет.
  • Несмотря на злость, Панжинский заявил, что сейчас не держит обиды на Вяльбе и может ее понять.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский в интервью РИА Новости признался, что был очень зол на главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за исключение из состава сборной, но обиды на нее не держит.
Панжинский является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Ванкувере в личном спринте классическим стилем и бронзы чемпионата мира - 2011 в командном спринте. После сезона-2017/18 Панжинский был исключен из состава сборной России на централизованную подготовку.
«
"Меня не оставили в составе сборной. Если бы дали шанс, возможно, многое бы еще получилось. Это решение Елены Валерьевны. Мне было 28 лет, но она сказала: "Саша, извини, ты стар". Пришла же новая поросль - Большунов, Спицов, Червоткин. Набрали медалей на Олимпиаде и как будто подтолкнули Елену Валерьевну к мысли об обновлении состава. Новый цикл, зачем команде Панжинский, который бегает только спринты классикой. Я был зол на Вяльбе. Сейчас смотрю, как в 28 лет бегают Большунов и Клебо, расцвет спортсмена. Мне шанса не дали. Но на самом деле у меня нет обид. Могу ее понять", - признался Панжинский.
Российский лыжник Александр Панжинский на тренировке - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
