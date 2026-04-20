"Шоумен": Панжинский заявил, что Большунов напоминает ему Губерниева

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов своими высказываниями иногда напоминает комментатора Дмитрия Губерниева, шоумен из лыжника получается своеобразный, заявил в интервью РИА Новости серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский.

Большунов в интервью "Спорт-Экспрессу" в феврале назвал Олимпийские игры - 2026 цирком, отметив, что завоевать медали там было бы просто. В лыжных гонках Россию на Играх представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей.

"Такие высказывания его не красят. Был в ранге любимца, а теперь все больше недоброжелателей наживает. Его путь чем-то напоминает путь Губерниева. Блестящий профессионал, но шоумен - своеобразный", - отметил Панжинский.

"Несомненно, он (Губерниев) профессионал. Единственное, он потерял со временем беспристрастность и нейтральность, которые, как мне кажется, должен соблюдать комментатор. Возможно, в силу своего авторитета. Либо же он выбрал такой образ. Дмитрий выбрал путь обострения. Это точно не мой путь. Как к профессионалу отношусь к нему с глубоким уважением. Но его путь медийного роста не поддерживаю", - подчеркнул серебряный призер Игр в Ванкувере.