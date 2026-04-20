13:46 20.04.2026 (обновлено: 13:49 20.04.2026)
"Шоумен": Панжинский заявил, что Большунов напоминает ему Губерниева

Российский лыжник Александр Панжинский на тренировке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Панжинский назвал Большунова своеобразным шоуменом и отметил, что он своими высказываниями иногда напоминает Губерниева.
  • Большунов в интервью "Спорт-Экспрессу" назвал Олимпийские игры — 2026 цирком, отметив, что завоевать медали там было бы просто.
  • Панжинский считает, что такие высказывания не красят Большунова и напоминают путь Губерниева, который потерял беспристрастность и нейтральность.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов своими высказываниями иногда напоминает комментатора Дмитрия Губерниева, шоумен из лыжника получается своеобразный, заявил в интервью РИА Новости серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский.
Большунов в интервью "Спорт-Экспрессу" в феврале назвал Олимпийские игры - 2026 цирком, отметив, что завоевать медали там было бы просто. В лыжных гонках Россию на Играх представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей.
"Такие высказывания его не красят. Был в ранге любимца, а теперь все больше недоброжелателей наживает. Его путь чем-то напоминает путь Губерниева. Блестящий профессионал, но шоумен - своеобразный", - отметил Панжинский.
"Несомненно, он (Губерниев) профессионал. Единственное, он потерял со временем беспристрастность и нейтральность, которые, как мне кажется, должен соблюдать комментатор. Возможно, в силу своего авторитета. Либо же он выбрал такой образ. Дмитрий выбрал путь обострения. Это точно не мой путь. Как к профессионалу отношусь к нему с глубоким уважением. Но его путь медийного роста не поддерживаю", - подчеркнул серебряный призер Игр в Ванкувере.
Полностью интервью с Александром Панжинским читайте в среду на сайте РИА Новости.
