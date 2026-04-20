Овчинский: первый дом по программе реновации возвели в Ярославском районе

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 20.04.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Первый жилой комплекс на 231 квартиру построили для участников программы реновации в Ярославском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка, суммарная площадь которой превышает 25 тысяч квадратных метров, появилась на улице Лосевской, 3А. Выполненные по индивидуальному проекту фасады здания окрашены в светлые тона, что органично вписывает ЖК в районный ландшафт, заметил глава департамента.
"В районе Ярославский возвели первый дом по программе реновации. Жилой комплекс из двух секций рассчитан на 231 квартиру. Общая жилая площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров. Шесть квартир полностью адаптированы под потребности маломобильных граждан", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На первом этаже дома проектом предусмотрены места для хранения велосипедов и детских колясок, комнаты для консьержей и нежилые помещения, приспособленные для работы различных объектов инфраструктуры – от супермаркетов до образовательных центров. Возведена также подземная автопарковка, спуститься куда с любого этажа жильцы новостройки смогут с помощью лифтов, уточнил министр.
Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что открытие на первых этажах домов, возведенных по программе реновации, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры – кафе, магазинов, аптек, спортзалов, химчисток, образовательных центров, детских клубов – позволяет формировать полноценную среду для жизни. Кроме того, таким образом в столице создали свыше 15 тысяч рабочих мест.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала