Овчинский: первый дом по программе реновации возвели в Ярославском районе

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Первый жилой комплекс на 231 квартиру построили для участников программы реновации в Ярославском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка, суммарная площадь которой превышает 25 тысяч квадратных метров, появилась на улице Лосевской, 3А. Выполненные по индивидуальному проекту фасады здания окрашены в светлые тона, что органично вписывает ЖК в районный ландшафт, заметил глава департамента.

"В районе Ярославский возвели первый дом по программе реновации. Жилой комплекс из двух секций рассчитан на 231 квартиру. Общая жилая площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров. Шесть квартир полностью адаптированы под потребности маломобильных граждан", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

На первом этаже дома проектом предусмотрены места для хранения велосипедов и детских колясок, комнаты для консьержей и нежилые помещения, приспособленные для работы различных объектов инфраструктуры – от супермаркетов до образовательных центров. Возведена также подземная автопарковка, спуститься куда с любого этажа жильцы новостройки смогут с помощью лифтов, уточнил министр.