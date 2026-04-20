Губернатор отправил главу Минсельхоза Новосибирской области в отставку

БАРНАУЛ, 20 апр — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку главу Минсельхоза Андрея Шинделова, сообщил Telegram-канал регионального правительства.
"Важное кадровое решение глава региона озвучил на оперативном совещании в областном правительстве. Заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку", — говорится в публикации.
Кандидатуру преемника должны согласовать в ближайший четверг, 23 апреля.
Губернатор пояснил, что поводом для отставки стали претензии по разным направлениям работы, неоперативное доведение мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в программе комплексного развития сельских территорий и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.
"Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных", — добавил Травников.
С начала года в пяти районах Новосибирской области вводили карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, жесткие меры понадобились, потому что пастереллез приобрел нестандартную форму. При этом 24 марта Данкверт объявил, что все очаги заболевания ликвидировали, новые случаи с тех пор не фиксировались.