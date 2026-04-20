Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 20.04.2026 (обновлено: 12:47 20.04.2026)
Губернатор отправил главу Минсельхоза Новосибирской области в отставку

Андрей Шинделов
Перейти в медиабанк
Андрей Шинделов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
БАРНАУЛ, 20 апр — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку главу Минсельхоза Андрея Шинделова, сообщил Telegram-канал регионального правительства.
"Важное кадровое решение глава региона озвучил на оперативном совещании в областном правительстве. Заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку", — говорится в публикации.
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Новосибирской области направят 800 миллионов рублей на поддержку сельчан
14 апреля, 14:10
Кандидатуру преемника должны согласовать в ближайший четверг, 23 апреля.
Губернатор пояснил, что поводом для отставки стали претензии по разным направлениям работы, неоперативное доведение мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в программе комплексного развития сельских территорий и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.
"Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных", — добавил Травников.
С начала года в пяти районах Новосибирской области вводили карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, жесткие меры понадобились, потому что пастереллез приобрел нестандартную форму. При этом 24 марта Данкверт объявил, что все очаги заболевания ликвидировали, новые случаи с тех пор не фиксировались.
Пастереллез крупного рогатого скота - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Пастереллез крупного рогатого скота: чем опасен и как защитить стадо
26 марта, 20:00
 
Новосибирская областьАндрей ТравниковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала