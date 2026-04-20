В Севастополе осколки сбитого БПЛА пробили крышу автобуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Осколки сбитого БПЛА упали на маршрутный автобус в Севастополе, пробив крышу, пассажиров в нем не было, обошлось без жертв, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня на Радиогорке во время воздушной тревоги осколки от сбитого БПЛА упали на автобус маршрута №55. Разбито несколько стекол, и один из осколков пробил крышу и попал в сиденье. К счастью, автобус стоял на конечной без пассажиров, поэтому обошлось без жертв", - написал Развожаев в своем канале на платформе Max.
