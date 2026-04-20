03:32 20.04.2026
Российский военный рассказал о боевых возможностях бронемашины "Терминатор"

РИА Новости: БМПТ "Терминатор" сочетает в себе мощную базу танка и вооружение

  • Командир взвода огневой поддержки российской группировки войск «Центр» Александр Петрин рассказал о характеристиках боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
  • БМПТ «Терминатор» сочетает в себе мощную базу танка Т-90 и вооружение, ориентированное на поражение живой силы и легкобронированных целей.
  • Машина оснащена пулеметом 7,62 мм ПКТ, двумя установками автоматических гранатометов АГС-17Д, пушкой 2А42 и противотанковыми управляемыми ракетами, что обеспечивает высокую плотность огня и «колоссальное огневое поражение».
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Командир взвода огневой поддержки российской группировки войск "Центр" Александр Петрин в интервью РИА Новости рассказал о характеристиках боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
По его словам, техника сочетает в себе мощную базу танка и вооружение, ориентированное на поражение живой силы и легкобронированных целей.
"База у него танка Т-90, а получается, вооружение - все пехотное, то есть от БМП (боевой машины пехоты - ред.). Наверное, поэтому его и назвали "терминатором", - сказал он.
Военнослужащий уточнил, что боевая машина поддержки танков оснащена разнообразными видами вооружения. "На машине установлен пулемет - 7,62 мм ПКТ, две установки автоматических гранатометов - АГС-17Д, пушка 2А42, а также противотанковые управляемые ракеты", - рассказал "Муром".
Он отметил высокую плотность огня.
"Темп стрельбы пушки 2А42 - до 550 выстрелов в минуту, у АГС - до 400 выстрелов. Дальность поражения ПТУР составляет до четырех километров, гранатометы эффективно работают на дистанции до 1200 метров", - добавил командир взвода.
По его оценке, машина обеспечивает "колоссальное огневое поражение" и значительно усиливает подразделения на поле боя.
