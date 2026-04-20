Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал мнение россиян о партнерстве с Белоруссией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 20.04.2026
Опрос показал мнение россиян о партнерстве с Белоруссией

ВЦИОМ: 83% россиян назвали Белоруссию самым надежным партнером

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (83%) назвали Белоруссию самым надежным партнером РФ на международной арене.
  • Три четверти респондентов (75%) считают Белоруссию наиболее стабильной и успешной страной СНГ.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Большинство россиян (83%) назвали Белоруссию самым надежным партнером РФ на международной арене, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
По результатам опроса, вторым по надежности партнером России стал Казахстан, его назвали 24% граждан РФ.
Участников опроса также попросили ответить, какие страны СНГ они считают наиболее стабильными и успешными. Три четверти респондентов (75%) уверены, что такой страной стала Белоруссия. 47% россиян назвали стабильной и успешной Казахстан.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Депрессия - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Опрос показал мнение россиян об одиночестве
14 апреля, 11:29
 
РоссияБелоруссияКазахстанВЦИОМСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала