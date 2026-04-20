Опрос показал мнение россиян о партнерстве с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Большинство россиян (83%) назвали Белоруссию самым надежным партнером РФ на международной арене, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Участников опроса также попросили ответить, какие страны СНГ они считают наиболее стабильными и успешными. Три четверти респондентов (75%) уверены, что такой страной стала Белоруссия. 47% россиян назвали стабильной и успешной Казахстан.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
14 апреля, 11:29