В Севастополе объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе была объявлена воздушная тревога.
- Тревога была запущена в 12:03 мск, и в городе приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор.
Тревога была запущена в 12.03 мск.
В городе приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.
ПВО сбила восемь беспилотников около Севастополя
Вчера, 22:35