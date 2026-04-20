В Приморье мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владивостоке мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку и похитил перевязочные материалы.
- Подозреваемый — 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства — задержан по горячим следам.
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Мужчина без определенного места жительства, угрожая игрушечным пистолетом провизору аптеки во Владивостоке, похитил перевязочные материалы, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В полицию поступило сообщение о том, что в аптеке на улице Луговой неизвестный мужчина совершил разбойное нападение. Ориентировку с его приметами передали наружным службам полиции.
"По горячим следам задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. Пистолет изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой установлено, что он является игрушкой. Установлено, что мужчина зашел в аптеку и, угрожая провизору игрушечным пистолетом, открыто похитил перевязочные материалы, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В канале УМВД в Max опубликовано видео с камеры наблюдения в аптеке, на котором видно, что хромающий мужчина с забинтованной ногой демонстрирует фармацевту предмет, похожий на пистолет, та отдает ему бинт, он берет что-то еще с витрины и уходит.