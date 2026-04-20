В Одинцово у 38 воспитанников детсада подтвердили острую кишечную инфекцию

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Острая кишечная инфекция подтверждена у 38 воспитанников детского сада № 23 в Одинцово, восемь из них госпитализированы, у двоих подтверждён сальмонеллез, сообщили в администрации городского округа.

"В Одинцово в детском саду № 23 зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Диагноз подтверждён у 38 детей, восемь из них госпитализированы, у двух подтверждён сальмонеллёз. Один ребёнок уже выписан", - говорится в Telegram-канале администрации.

Согласно сообщению, в детсаду была проведена проверка помещений и пищеблока, взяты пробы продуктов, воды, смывы с поверхностей, оборудования и посуды, у сотрудников отобраны анализы. По результатам на текущий момент возбудитель сальмонеллеза в пробах не выявлен.

"Питание в детском саду обеспечивает муниципальное предприятие "Доброе кафе". Все сотрудники пищеблока прошли проверку, результаты анализов отрицательные, нарушений по линии производственного контроля на данный момент не выявлено. Параллельно в детском саду проведена полная дезинфекция. С родителями проведена встреча, даны разъяснения по текущей обстановке и дальнейшим действиям", - добавили в администрации.