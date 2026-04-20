15:19 20.04.2026 (обновлено: 15:48 20.04.2026)
Обвинение запросило пять лет колонии экс-редактору URA.RU по делу о взятках

Бывший редактор URA.RU Денис Аллаяров на заседании Верх-Исетского районного суда в Екатеринбурге
Бывший редактор URA.RU Денис Аллаяров на заседании Верх-Исетского районного суда в Екатеринбурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гособвинение запросило экс-редактору URA.RU Денису Аллаярову пять лет колонии по делу о взятках.
  • Обвинение также просит оштрафовать Аллаярова на 1 миллион 210 тысяч рублей и запретить ему заниматься журналистикой на пять лет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Гособвинение просит 5 лет колонии экс-редактору URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в покупке криминальных сводок у своего дяди-полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
"Таким образом, прошу назначить Аллаярову Денису Александровичу пять лет колонии общего режима", – сказала представительница гособвинения на прениях по делу.
Обвинение также попросило его оштрафовать на 1 миллион 210 тысяч рублей и запретить заниматься журналистикой на пять лет. В свою очередь, защита экс-редактора настаивает на наказании, не связанном с изоляцией от общества, отмечая, что Аллаяров "заигрался в расследователя в своей журналистской деятельности, в чем вину признает".
Также в понедельник перед прениями сторон судья зачитала документы о том, что на счёт одного из благотворительных фондов от матери Аллаярова, Натальи, поступило пожертвование в размере вменяемой ему взятки в 120 тысяч рублей.
"Первый момент - это стресс, впоследствии моя позиция некоторое время оставалась неизменной, в целом, я не был согласен с сущностью предъявленного обвинения. А потом понял, что суд объективно рассматривает мое дело, я согласился с обвинением. Вину признаю, раскаиваюсь... Эти сводки дают мне единственное преимущество в виде оперативности. В Екатеринбурге серьёзная конкуренция среди СМИ, и я искал, чтобы мы были первыми", – объяснил суду перед прениями журналист, зачем он пошел на покупку оперативных сводок и как относится к обвинению.
По версии следствия, с мая 2024 по март 2025 года редактор URA.RU Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Общая сумма вменяемой ему взятки – 120 тысяч рублей, которые он передавал частями наличкой и на карту самого силовика и его родственников. Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием Карпов осужден на четыре года условно.
Весь процесс, который длится уже полгода, Аллаяров полностью отрицал обвинения в покупке криминальных сводок, только на заседании перед прениями он неожиданно и признал свою вину.
ПроисшествияЕкатеринбургUra.ruРоссия
 
 
