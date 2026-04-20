Первой помощи обучат школьников Чувашии в рамках проекта "Единой России"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Акция "Первая помощь в школах", в рамках которой специалисты службы "03" обучают школьников правилам оказания первой помощи, стартовала в муниципальных округах Чувашии, сообщает сообщает пресс-служба правительства республики.
Акция, которую проводит Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи в рамках проекта "Единой России" "Здоровое будущее", посвящена Дню скорой медицинской помощи, который традиционно отмечается 28 апреля.
Участниками акции уже стали ученики и педагоги из городов Алатырь, Шумерля, Цивильск и Канаш. Обучено около 300 учащихся. В проекте задействованы ветераны СВО, которые делятся с ребятами личным опытом применения навыков тактической медицины в зоне боевых действий.
Также в рамках проекта работает "Сосудистый патруль", чтобы педагоги и работники школ могли проверить свое здоровье и получить консультации специалистов прямо на рабочем месте.
Планируется, что до конца месяца специалисты Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи совершат еще 5 выездов в муниципалитеты. Как отметила главный врач Центра, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от "Единой России" Ольга Краузе, поскольку "Первая помощь в школах" получила положительные отзывы от педагогов, детей и их родителей, поставлена цель сделать такие акции регулярными, чтобы охватить еще больше школ по всей Чувашии.