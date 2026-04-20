Офтальмологическое оборудование привезли в больницы Московской области

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
12:14 20.04.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиОфтальмологическое оборудование в больнице Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В больницы Подмосковья поступило 20 единиц офтальмологического оборудования на сумму 64 миллиона рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Речь идет об операционных лупах с налобным осветителем, офтальмологической лазерной системе, офтальмологическом желтом лазере и другой технике.
Оборудование закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
"Офтальмологические заболевания значительно влияют на качество жизни пациентов. Именно поэтому мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием. Для нас важно повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей региона. С начала года в больницы Подмосковья поступило 20 единиц офтальмологического оборудования на сумму 64 миллиона рублей", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Свыше 30 единиц привезут в учреждения до конца года. Оборудование поступило в семь медорганизаций, в том числе Зарайскую, Раменскую, Королевскую, Подольскую и другие больницы.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала