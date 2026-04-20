Офтальмологическое оборудование привезли в больницы Московской области

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В больницы Подмосковья поступило 20 единиц офтальмологического оборудования на сумму 64 миллиона рублей с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Речь идет об операционных лупах с налобным осветителем, офтальмологической лазерной системе, офтальмологическом желтом лазере и другой технике.
Оборудование закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
"Офтальмологические заболевания значительно влияют на качество жизни пациентов. Именно поэтому мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием. Для нас важно повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей региона. С начала года в больницы Подмосковья поступило 20 единиц офтальмологического оборудования на сумму 64 миллиона рублей", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Свыше 30 единиц привезут в учреждения до конца года. Оборудование поступило в семь медорганизаций, в том числе Зарайскую, Раменскую, Королевскую, Подольскую и другие больницы.
