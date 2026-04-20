Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 20.04.2026 (обновлено: 00:00 21.04.2026)
Постпред при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небензя заявил, что многие украинцы дают отпор ТЦК, поскольку не хотят воевать за коррумпированную власть.
  • Местные военкомы ловят мужчин, включая инвалидов, в общественных местах.
  • В Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала.
ООН, 20 апр — РИА Новости. Многие украинцы дают отпор ТЦК, поскольку не хотят воевать за коррумпированную власть, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Ситуация на Украине очень тяжелая. Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор "военкомам-людоловам" из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам", — рассказал он на заседании Совбеза организации.
Дипломат отметил, что украинские военкомы ловят мужчин, включая инвалидов, средь бела дня на улицах, применяя насилие.
"Их вытаскивают из квартир, частных домов, общественного и личного транспорта, из больничных коек, рабочих мест, подстерегают их в аптеках и продуктовых магазинах. Людей калечат, избивают до полусмерти", — подчеркнул Небензя.
Другие заявления:
  • в Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы;
  • Владимир Зеленский и большинство глав европейских стран стремятся продолжить конфликт, это главная причина, по которой его до сих пор не урегулировали;
  • Украина экспортирует наемников и оружие, которые появляются в конфликтных точках по всему миру.
В миреУкраинаВасилий НебензяРоссияООНВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала