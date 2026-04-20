Краткий пересказ от РИА ИИ
- Небензя заявил, что многие украинцы дают отпор ТЦК, поскольку не хотят воевать за коррумпированную власть.
- Местные военкомы ловят мужчин, включая инвалидов, в общественных местах.
- В Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала.
ООН, 20 апр — РИА Новости. Многие украинцы дают отпор ТЦК, поскольку не хотят воевать за коррумпированную власть, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Ситуация на Украине очень тяжелая. Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор "военкомам-людоловам" из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам", — рассказал он на заседании Совбеза организации.
Дипломат отметил, что украинские военкомы ловят мужчин, включая инвалидов, средь бела дня на улицах, применяя насилие.
"Их вытаскивают из квартир, частных домов, общественного и личного транспорта, из больничных коек, рабочих мест, подстерегают их в аптеках и продуктовых магазинах. Людей калечат, избивают до полусмерти", — подчеркнул Небензя.
Другие заявления:
- в Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы;
- Владимир Зеленский и большинство глав европейских стран стремятся продолжить конфликт, это главная причина, по которой его до сих пор не урегулировали;
- Украина экспортирует наемников и оружие, которые появляются в конфликтных точках по всему миру.
