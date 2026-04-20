Небензя надеется, что перемирие позволило украинцам отметить Пасху

ООН, 20 апр - РИА Новости. Россия надеется, что объявленное ею пасхальное перемирие позволило православным верующим на Украине отметить праздник, заявил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
В связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечении перемирия Минобороны РФ сообщило, что были зафиксированы 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.