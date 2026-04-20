Небензя надеется, что перемирие позволило украинцам отметить Пасху - РИА Новости, 20.04.2026
23:53 20.04.2026
Небензя: Россия надеется, что перемирие позволило украинцам отметить Пасху

© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
  • Василий Небензя выразил надежду, что объявленное Россией пасхальное перемирие позволило православным верующим на Украине отметить праздник.
ООН, 20 апр - РИА Новости. Россия надеется, что объявленное ею пасхальное перемирие позволило православным верующим на Украине отметить праздник, заявил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Надеемся, что эта мера (пасхальное перемирие - ред.) все же позволила большому количеству православных людей в спокойной обстановке отметить великий праздник", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
В связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечении перемирия Минобороны РФ сообщило, что были зафиксированы 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.
