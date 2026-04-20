В Саратове нашли способ выявить риск мочекаменной болезни
09:00 20.04.2026 (обновлено: 11:31 20.04.2026)
В Саратове нашли способ выявить риск мочекаменной болезни

В СГМУ создали генетический тест для выявления риска мочекаменной болезни

  • Ученые СГМУ разработали новый способ диагностики мочекаменной болезни, основанный на выявлении мутаций в генах, регулирующих уровень накопления кальция и фосфора в мочевыделительной системе.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новый способ диагностики мочекаменной болезни разработали специалисты СГМУ. Он основан на выявлении мутаций в генах, которые регулируют уровень накопления кальция и фосфора в мочевыделительной системе, и позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии. Результаты представлены в издании "Урология".
Мочекаменная болезнь — заболевание, встречающееся у 10–15 процентов населения Земли. По словам ученых Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ), за последние 30 лет количество человек с диагнозом мочекаменная болезнь в мире увеличилось более чем в два раза. При этом у 50 процентов пациентов, перенесших первый эпизод болезни, в течение десяти лет случается рецидив, добавили в вузе.
Предрасположенность к мочекаменной болезни на 45–60 процентов определяется генетическими факторами, рассказал директор Центра молекулярно-генетических и клеточных технологий СГМУ Тимофей Пылаев. Образованию камней, которые главным образом состоят из соединений кальция и фосфора, способствуют некоторые варианты генов, добавил он.
Исследователи СГМУ разработали систему, которая позволяет выявлять генетическую предрасположенность к мочекаменной болезни. Она основана на поиске точечных мутаций в генах CALCR, CaSR, Klotho, SPP1 и VDR, причем набор этих мутаций специально выбран для населения России. Для проведения диагностики используют тот же метод, который применялся для обнаружения генома вируса COVID, — полимеразную цепную реакцию в реальном времени (ПЦР-РВ).
"Включение в клиническую практику раннего генетического тестирования позволит с высокой долей вероятности прогнозировать наследственную предрасположенность к мочекаменной болезни. Такие данные помогут пациенту своевременно скорректировать привычки и рацион, чтобы не допустить развития заболевания, которое проявляется острой болью и проблемами с мочеиспусканием", — добавил директор НИИ Фундаментальной и клинической урологии СГМУ Владимир Попков.
Выявление мочекаменной болезни на ранней стадии может облегчить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку для лечения этого заболевания часто требуются госпитализация, хирургическое вмешательство и послеоперационная реабилитация, подчеркнул Попков.
В настоящее время коллектив ученых СГМУ защитил разработку патентом на территории РФ. Также авторами проведены лабораторные испытания прототипа системы на 44 пациентах с мочекаменной болезнью. В будущем специалисты планируют проведение расширенных клинических испытаний на репрезентативной выборке пациентов с мочекаменной болезнью и здоровых добровольцев, а после — работу по доработке медицинского изделия, прохождение всевозможных испытаний, регистрацию в установленном порядке и подготовку к промышленному выпуску.
 
