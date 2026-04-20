В Саратове нашли способ выявить риск мочекаменной болезни

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новый способ диагностики мочекаменной болезни разработали специалисты Новый способ диагностики мочекаменной болезни разработали специалисты СГМУ . Он основан на выявлении мутаций в генах, которые регулируют уровень накопления кальция и фосфора в мочевыделительной системе, и позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии. Результаты представлены в издании "Урология".

Мочекаменная болезнь — заболевание, встречающееся у 10–15 процентов населения Земли. По словам ученых Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ), за последние 30 лет количество человек с диагнозом мочекаменная болезнь в мире увеличилось более чем в два раза. При этом у 50 процентов пациентов, перенесших первый эпизод болезни, в течение десяти лет случается рецидив, добавили в вузе.

Предрасположенность к мочекаменной болезни на 45–60 процентов определяется генетическими факторами, рассказал директор Центра молекулярно-генетических и клеточных технологий СГМУ Тимофей Пылаев. Образованию камней, которые главным образом состоят из соединений кальция и фосфора, способствуют некоторые варианты генов, добавил он.

Исследователи СГМУ разработали систему, которая позволяет выявлять генетическую предрасположенность к мочекаменной болезни. Она основана на поиске точечных мутаций в генах CALCR, CaSR, Klotho, SPP1 и VDR, причем набор этих мутаций специально выбран для населения России. Для проведения диагностики используют тот же метод, который применялся для обнаружения генома вируса COVID, — полимеразную цепную реакцию в реальном времени (ПЦР-РВ).

"Включение в клиническую практику раннего генетического тестирования позволит с высокой долей вероятности прогнозировать наследственную предрасположенность к мочекаменной болезни. Такие данные помогут пациенту своевременно скорректировать привычки и рацион, чтобы не допустить развития заболевания, которое проявляется острой болью и проблемами с мочеиспусканием", — добавил директор НИИ Фундаментальной и клинической урологии СГМУ Владимир Попков.

Выявление мочекаменной болезни на ранней стадии может облегчить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку для лечения этого заболевания часто требуются госпитализация, хирургическое вмешательство и послеоперационная реабилитация, подчеркнул Попков.