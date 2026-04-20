Эксперт рассказала, о каких доходах россияне часто забывают отчитаться

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россияне часто забывают отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимости или автомобиля, если имущество находилось в собственности меньше минимального срока, рассказала интернет-изданию "Газета.ru" финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

"Чаще всего россияне забывают отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимости или автомобиля, если имущество находилось в собственности меньше минимального срока... это может повлечь споры с налоговой, штрафы, а в отдельных случаях - ограничительные меры", - пишет " Газета.ru ", ссылаясь на Сорокину.

Эксперт подчеркнула, что обязанность подать декларацию возникает при получении ценного подарка не от близкого родственника, сдаче жилья или другого имущества в аренду, а также при получении доходов из-за границы. Споры с налоговой и штрафы в случае неподачи 3-НДФЛ возможны.

России. Чтобы избежать проблем, необходимо заранее проверить, есть ли обязанность подавать декларацию, и внимательно проанализировать все доходы за год, включая продажу имущества, подарки, выигрыши, аренду и зарубежные поступления. Сорокина отметила, что для того удобно использовать "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте Федеральной налоговой службы ( ФНС