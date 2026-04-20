Эксперт рассказала, о каких доходах россияне часто забывают отчитаться - РИА Новости, 20.04.2026
18:58 20.04.2026 (обновлено: 19:03 20.04.2026)
Эксперт рассказала, о каких доходах россияне часто забывают отчитаться

Сорокина: россияне забывают отчитаться о 3-НДФЛ при продаже жилья или машины

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россияне часто забывают отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимости или автомобиля, если имущество находилось в собственности меньше минимального срока, рассказала интернет-изданию "Газета.ru" финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.
"Чаще всего россияне забывают отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимости или автомобиля, если имущество находилось в собственности меньше минимального срока... это может повлечь споры с налоговой, штрафы, а в отдельных случаях - ограничительные меры", - пишет "Газета.ru", ссылаясь на Сорокину.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Юрист объяснила, какие переводы привлекут внимание налоговой
19 апреля, 02:17
Эксперт подчеркнула, что обязанность подать декларацию возникает при получении ценного подарка не от близкого родственника, сдаче жилья или другого имущества в аренду, а также при получении доходов из-за границы. Споры с налоговой и штрафы в случае неподачи 3-НДФЛ возможны.
Чтобы избежать проблем, необходимо заранее проверить, есть ли обязанность подавать декларацию, и внимательно проанализировать все доходы за год, включая продажу имущества, подарки, выигрыши, аренду и зарубежные поступления. Сорокина отметила, что для того удобно использовать "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
Если сомнения остаются, лучше обратиться за консультацией к специалисту, чтобы вовремя исполнить обязательства перед государством, заключила аналитик.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Россиянам напомнили о сроке подачи налоговых деклараций
18 апреля, 01:32
 
