06:48 20.04.2026 (обновлено: 07:12 20.04.2026)
ВСУ берут в наемники сапожников из Колумбии, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ берут в наемники колумбийцев, не учитывая наличие у них опыта воинской службы.
  • На Украине воюют колумбийские сапожники, бухгалтеры и агротехники, сообщил источник, связанный с рынком вербовки.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВСУ берут в наемники сапожников, бухгалтеров и агротехников из Колумбии, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"На Украине воюют (колумбийские - ред.) сапожники, бухгалтеры, агротехники", - поделился он.
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Раскрыт маршрут, по которому колумбийские наемники добираются до Украины
18 апреля, 01:48
Собеседник агентства рассказал, что по мере развития российско-украинского конфликта и роста потребности Киева в живой силе наличие опыта воинской службы при вербовке наемников перестало учитываться. По его словам, сегодня ВСУ берут колумбийцев просто исходя из их национальной принадлежности и определенных стереотипов о решительном характере выходцев из этой южноамериканской страны.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Президент Колумбии запретил наемничество
19 марта, 20:27
 
В миреКолумбияУкраинаБлижний ВостокГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
