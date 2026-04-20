В МВД предложили не выдавать за рубеж лиц, получивших статус беженца
13:26 20.04.2026 (обновлено: 13:28 20.04.2026)
В МВД предложили не выдавать за рубеж лиц, получивших статус беженца

В МВД предложили не выдавать за рубеж лиц, получивших статус беженца в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД разработало поправки в законодательство, которые регламентируют отказ в выдаче лица, получившего в России статус беженца, временное убежище или политическое убежище, по запросу иностранного государства.
  • Сейчас проект закона проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. МВД РФ разработало поправки в законодательство, которые регламентируют отказ в выдаче лица, получившего в России статус беженца, временное убежище или политическое убежище, по запросу иностранного государства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в ведомстве, МВД разработало проект федерального закона "О внесении изменения в статью 464 УК РФ". Разработка проекта обусловлена принятием федерального закона "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации".
Энрике Ариас Хиль - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Получивший убежище в России испанец объяснил, почему не вернется на родину
11 февраля, 08:13
"Законопроект разработан для недопущения выдачи Российской Федерацией по запросу иностранного государства лиц, которым на территории нашей страны предоставлены статус беженца, временное убежище или политическое убежище", - говорится в сообщении.
В настоящее время пунктом 2 части первой статьи 464 УПК РФ предусмотрен отказ в выдаче лица по запросу иностранного государства, если человеку предоставлено убежище в России исключительно в связи с тем, что его могут преследовать там по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям.
"В законопроекте предлагается скорректировать эту норму, распространив ее на лиц, получивших в России все виды убежища", - отметили в ведомстве.
Сейчас проект закона проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи беженцам
23 марта, 17:10
 
