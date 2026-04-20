В МВД предложили не выдавать за рубеж лиц, получивших статус беженца

Сейчас проект закона проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. МВД РФ разработало поправки в законодательство, которые регламентируют отказ в выдаче лица, получившего в России статус беженца, временное убежище или политическое убежище, по запросу иностранного государства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ведомстве, МВД разработало проект федерального закона "О внесении изменения в статью 464 УК РФ". Разработка проекта обусловлена принятием федерального закона "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации".

"Законопроект разработан для недопущения выдачи Российской Федерацией по запросу иностранного государства лиц, которым на территории нашей страны предоставлены статус беженца, временное убежище или политическое убежище", - говорится в сообщении.

В настоящее время пунктом 2 части первой статьи 464 УПК РФ предусмотрен отказ в выдаче лица по запросу иностранного государства, если человеку предоставлено убежище в России исключительно в связи с тем, что его могут преследовать там по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям.

"В законопроекте предлагается скорректировать эту норму, распространив ее на лиц, получивших в России все виды убежища", - отметили в ведомстве.