В Петербурге столкнулись два трамвая, пострадали шесть пассажиров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение двух трамваев.
- В результате ДТП различные травмы получили шесть пассажиров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Два трамвая столкнулись в понедельник в Красносельском районе Санкт-Петербурга, травмы получили шесть пассажиров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, авария произошла в 10.20 мск, когда водитель трамвая, который ехал по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, столкнулся с другим трамваем.
"В результате ДТП различные травмы получили шестеро пассажиров", - говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка