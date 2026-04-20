В Петербурге столкнулись два трамвая, пострадали шесть пассажиров
12:32 20.04.2026 (обновлено: 12:58 20.04.2026)
В Петербурге столкнулись два трамвая, пострадали шесть пассажиров

МВД: два трамвая столкнулись в Петербурге, пострадали 6 пассажиров

© Кадр видео из соцсетейПоследствия столкновения трамваев в Санкт-Петербурге. 20 апреля 2026
Последствия столкновения трамваев в Санкт-Петербурге. 20 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения трамваев в Санкт-Петербурге. 20 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение двух трамваев.
  • В результате ДТП различные травмы получили шесть пассажиров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Два трамвая столкнулись в понедельник в Красносельском районе Санкт-Петербурга, травмы получили шесть пассажиров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, авария произошла в 10.20 мск, когда водитель трамвая, который ехал по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, столкнулся с другим трамваем.
"В результате ДТП различные травмы получили шестеро пассажиров", - говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка
Санкт-ПетербургКрасносельский районПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
