Мостовой заявил, что с самого начала доверял Карседо

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил РИА Новости, что с момента назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером московского "Спартака" доверял специалисту, и спустя время его мнение не изменилось.