Мостовой заявил, что с самого начала доверял Карседо

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил РИА Новости, что с момента назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером московского "Спартака" доверял специалисту, и спустя время его мнение не изменилось.
"Спартак" в воскресенье дома выиграл у грозненского "Ахмата" со счетом 3:1 в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Карседо возглавил "красно-белых" в январе.
"У меня кредит доверия Карседо был в самый первый момент, когда он возглавил команду. Я один из немногих, кто сказал, что он нормальный тренер, и я остаюсь при своем мнении. Сейчас интересно смотреть на тех людей, которые тогда кричали, а сейчас притихли. "Спартак" выбил "Зенит", сейчас обыграл "Ахмат", потом игра с "Краснодаром" - очень интересно. В футболе хорошо играешь – тебя все любят, но стоит проиграть, как те же самые уже будут ругать", - сказал Мостовой.
"Спартак" в матче с "Ахматом" забил три мяча в первом тайме. "Они набрали ход, хорошее состояние у команды. Прошли "Зенит" в Кубке, а то, что оступились в Ростове, неудивительно, потому что уже сил не хватило после "Зенита". Перед "Ахматом" отдохнули, подготовились - и спокойно разобрались", - отметил собеседник агентства.
"Спартак" набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "красно-белые" 23 апреля примут "Краснодар".