Мошенники рассылают россиянам сообщения о штрафах за парковку - РИА Новости, 20.04.2026
01:41 20.04.2026
Мошенники рассылают россиянам сообщения о штрафах за парковку

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Староконюшенный переулок в Москве
Староконюшенный переулок в Москве . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля.
  • Целевой группой схемы мошенников являются автомобилисты, жители крупных городов, а особенно уязвимы они в апреле из-за появления новых дорожных знаков и временных ограничений.
  • В "Мошеловке" Народного фронта советуют проверять штрафы только через официальные ресурсы и напоминают, что оплата штрафов через смс-ссылки — всегда мошенничество.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Апрель - начало сезона дорожных работ. Автомобилисты привыкают к появлению новых знаков и временных ограничений, что делает их более уязвимыми для таких рассылок. Мошенники рассылают смс с примерно таким текстом: "Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются автомобилисты, жители крупных городов. Схема актуальна для апреля, так как в этом месяце фиксируется массовое появление новых дорожных знаков и камер фиксации.
В "Мошеловке" советуют проверять штрафы только через официальные ресурсы: "Госуслуги" или сайт ГАИ.
"Оплата штрафов через смс-ссылки - всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН), а не просто "ссылкой для оплаты", - заключили там.
