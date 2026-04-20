Буддийский монах рассказал, как сохранять спокойствие

08:42 20.04.2026
Буддийский монах Матвенов: для сохранения спокойствия важно тренировать терпение

Статуя Будды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Буддийский монах Ген Санан Матвенов считает, что для сохранения спокойствия важно взращивать и тренировать терпение.
  • Он призывает преобразовывать негативные ситуации и укреплять лучшие качества, несмотря на неблагоприятные условия.
  • Монах добавил, что начинающим нужно опираться на нравственных учителей и заниматься духовными практиками.
ЭЛИСТА, 20 апр - РИА Новости. Буддийский монах, астролог, специалист по медитации из Калмыкии Ген Санан Матвенов выразил мнение в беседе с РИА Новости, что для сохранения спокойствия в современном мире, полном тревог, важно взращивать и тренировать терпение.
"Подобно тому, как лучшие жокеи оттачивают свое мастерство на самых строптивых лошадях, точно так же, я думаю, что в нашем мире без терпения никак. Если ты решил в себе взращивать терпение, то в этом мире никто не страшен", - сказал собеседник агентства.
Он назвал печальным происходящее в современном мире, но, по его словам, несмотря на неблагоприятные условия, важно сохранять внутреннюю гармонию, а все негативные ситуации преображать, а также развивать и укреплять в себе лучшие качества.
Монах добавил, что человеку, который только начинает свой путь к осознанности и спокойствию, важно опираться на образованных, нравственных учителей и стараться заниматься духовными практиками.
Церемония обряда очищения Дугжууба во дворе читинского дацана Дамба Брайбунлинг - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Это свершится при одном условии". Что буддийские монахи предрекли России
17 февраля, 08:00
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
