Буддийский монах рассказал, как сохранять спокойствие

ЭЛИСТА, 20 апр - РИА Новости. Буддийский монах, астролог, специалист по медитации из Калмыкии Ген Санан Матвенов выразил мнение в беседе с РИА Новости, что для сохранения спокойствия в современном мире, полном тревог, важно взращивать и тренировать терпение.
"Подобно тому, как лучшие жокеи оттачивают свое мастерство на самых строптивых лошадях, точно так же, я думаю, что в нашем мире без терпения никак. Если ты решил в себе взращивать терпение, то в этом мире никто не страшен", - сказал собеседник агентства.
Он назвал печальным происходящее в современном мире, но, по его словам, несмотря на неблагоприятные условия, важно сохранять внутреннюю гармонию, а все негативные ситуации преображать, а также развивать и укреплять в себе лучшие качества.
Монах добавил, что человеку, который только начинает свой путь к осознанности и спокойствию, важно опираться на образованных, нравственных учителей и стараться заниматься духовными практиками.