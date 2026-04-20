Сын Младича рассказал о его состоянии

БЕЛГРАД, 20 апр - РИА Новости. Дарко Младич, сын бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича, заявил, что его отец не выживет в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге, если его срочно не отпустят в Сербию для лечения.

Министр юстиции Сербии Ненад Вуйич в понедельник передал МОМУТ необходимые гарантии властей Сербии, чтобы бывшего командующего армии боснийских сербов выпустили на лечение. Дарко Младич сообщал РИА Новости, что кардиолог и невролог из Сербии осмотрят его отца в Гааге в среду, 22 апреля, подчеркнув, что состояние здоровья Ратко Младича ухудшается.

"Если его не перевести в Сербию на лечение в подходящую больницу, возможно, он не выживет. Он очень плох. Только лежит, не может говорить. Прошепчет два-три слова. Он слушал, что я ему говорю, но не понимает всего сказанного. На некоторые мои вопросы не ответил, у него нет сил, и прервал посещение, потому что он не мог выдержать", - рассказал сын генерала изданию " Вечерне новости ".

Ранее он сказал сербским журналистам, что его отец исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.

Младич-младший говорил РИА Новости, что здоровье его 83-летнего отца резко ухудшилось 10 апреля, предположительно, тот перенес легкий инсульт. Семья и власти Сербии направили в четверг официальный запрос МОМУТ на предоставление медотчета и посещение сербских врачей.

Семья Ратко Младича ждет ответа Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья.