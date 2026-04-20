Сын Младича рассказал о его состоянии

- Сын Ратко Младича заявил, что его отец не выживет в тюрьме МОМУТ в Гааге, если его срочно не отпустят в Сербию для лечения.
- Министр юстиции Сербии передал МОМУТ гарантии для выпуска Ратко Младича на лечение, а сербские врачи планируют осмотреть его в Гааге.
БЕЛГРАД, 20 апр - РИА Новости. Дарко Младич, сын бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича, заявил, что его отец не выживет в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге, если его срочно не отпустят в Сербию для лечения.
Министр юстиции Сербии Ненад Вуйич в понедельник передал МОМУТ необходимые гарантии властей Сербии, чтобы бывшего командующего армии боснийских сербов выпустили на лечение. Дарко Младич сообщал РИА Новости, что кардиолог и невролог из Сербии осмотрят его отца в Гааге в среду, 22 апреля, подчеркнув, что состояние здоровья Ратко Младича ухудшается.
"Если его не перевести в Сербию на лечение в подходящую больницу, возможно, он не выживет. Он очень плох. Только лежит, не может говорить. Прошепчет два-три слова. Он слушал, что я ему говорю, но не понимает всего сказанного. На некоторые мои вопросы не ответил, у него нет сил, и прервал посещение, потому что он не мог выдержать", - рассказал сын генерала изданию "Вечерне новости".
Ранее он сказал сербским журналистам, что его отец исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.
Младич-младший говорил РИА Новости, что здоровье его 83-летнего отца резко ухудшилось 10 апреля, предположительно, тот перенес легкий инсульт. Семья и власти Сербии направили в четверг официальный запрос МОМУТ на предоставление медотчета и посещение сербских врачей.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
