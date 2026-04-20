Правительство упростило выдачу лекарств детям из многодетных семей

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство России упростило механизм бесплатного предоставления рецептурных лекарств для дошкольников из многодетных семей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он напомнил, что детям до 6 лет в таких семьях препараты предоставляются бесплатно - родители получают назначенные лекарства по рецепту в специализированных аптеках.
Поскольку финансирование этой меры поддержки шло через бюджеты регионов, оформлять рецепт раньше нужно было в региональной медорганизации, упомянул премьер, - причем родителям приходилось обращаться туда и в тех случаях, когда ребенок лечится по ОМС в федеральной клинике.
"Чтобы исключить такие ситуации, правительство меняет текущий порядок: теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до 6 лет можно будет и там, где прикреплен ребенок, то есть в федеральных медицинских учреждениях также. Рассчитываем, что этот упрощенный механизм будет удобным для многодетных семей, родители смогут быстрее получить необходимые документы для лечения малышей", - сказал Мишустин.