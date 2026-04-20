Рейтинг@Mail.ru
Правительство упростило выдачу лекарств детям из многодетных семей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 20.04.2026
Правительство упростило выдачу лекарств детям из многодетных семей

Мишустин: правительство упростило выдачу лекарств детям из многодетных семей

Лекарственная микстура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России упростило механизм бесплатного предоставления рецептурных лекарств для дошкольников из многодетных семей.
  • Теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до 6 лет можно будет в федеральных медицинских учреждениях.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство России упростило механизм бесплатного предоставления рецептурных лекарств для дошкольников из многодетных семей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он напомнил, что детям до 6 лет в таких семьях препараты предоставляются бесплатно - родители получают назначенные лекарства по рецепту в специализированных аптеках.
Поскольку финансирование этой меры поддержки шло через бюджеты регионов, оформлять рецепт раньше нужно было в региональной медорганизации, упомянул премьер, - причем родителям приходилось обращаться туда и в тех случаях, когда ребенок лечится по ОМС в федеральной клинике.
"Чтобы исключить такие ситуации, правительство меняет текущий порядок: теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до 6 лет можно будет и там, где прикреплен ребенок, то есть в федеральных медицинских учреждениях также. Рассчитываем, что этот упрощенный механизм будет удобным для многодетных семей, родители смогут быстрее получить необходимые документы для лечения малышей", - сказал Мишустин.
ОбществоРоссияМихаил МишустинЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала