Миронов предложил сократить трудовой стаж медиков для досрочной пенсии

Миронов считает, что досрочная пенсия является одной из социальных гарантий государства и важным стимулом для медиков оставаться в профессии.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сократить на три года трудовой стаж медиков, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сократив требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности на три года", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается сократить требуемую продолжительность специального стажа медицинской деятельности на три года: с 25 до 22 лет в сельской местности и посёлках городского типа и с 30 до 27 лет в городах.