Минздрав рассказал об опасности обращения к нейросети вместо визита к врачу

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова заявила, что обращение к нейросети вместо визита к врачу — это риск для здоровья и жизни.

Нейросети и большие языковые модели становятся частью повседневной жизни, но они не могут заменить врача.

В медицине искусственный интеллект имеет право применяться только в виде зарегистрированных программных продуктов, которые используются врачом для поддержки принятия клинических решений, анализа изображений, выявления факторов риска.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект является помощником в рутинных вопросах, но обращение к нейросети вместо визита к врачу - это риск для здоровья и жизни, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

Ранее издание "Российская газета" писало, что нейросети, сдающие медицинские экзамены на "отлично", не справляются с консультированием пациентов, которые с их помощью перепроверяют своего лечащего врача или подбирают вариант лечения. Качество ответов от искусственного интеллекта на вопросы неподготовленного пользователя значительно снижается.

"Нейросети и большие языковые модели действительно становятся частью повседневной жизни, и люди всё чаще обращаются к ним с вопросами о своём здоровье. Важно чётко обозначить границу: искусственный интеллект сегодня - это помощник в рутинных вопросах, но не замена в медицинских вопросах и тем более не альтернатива врачу, и обращение к нейросети вместо визита к специалисту - это риск для здоровья и жизни", - сказала Дроздова.

Она уточнила, что в медицине ИИ имеет право применяться только в виде программных продуктов, зарегистрированных в установленном порядке в качестве медицинских изделий, с подтвержденной клинической эффективностью и безопасностью. Такие решения используются врачом для поддержки принятия клинических решений, анализа изображений, выявления факторов риска.