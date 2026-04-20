Минздрав рассказал об опасности обращения к нейросети вместо визита к врачу - РИА Новости, 20.04.2026
22:30 20.04.2026
Минздрав рассказал об опасности обращения к нейросети вместо визита к врачу

Дроздова: обращение к нейросети вместо визита к врачу опасно для жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова заявила, что обращение к нейросети вместо визита к врачу — это риск для здоровья и жизни.
  • Нейросети и большие языковые модели становятся частью повседневной жизни, но они не могут заменить врача.
  • В медицине искусственный интеллект имеет право применяться только в виде зарегистрированных программных продуктов, которые используются врачом для поддержки принятия клинических решений, анализа изображений, выявления факторов риска.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект является помощником в рутинных вопросах, но обращение к нейросети вместо визита к врачу - это риск для здоровья и жизни, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.
Ранее издание "Российская газета" писало, что нейросети, сдающие медицинские экзамены на "отлично", не справляются с консультированием пациентов, которые с их помощью перепроверяют своего лечащего врача или подбирают вариант лечения. Качество ответов от искусственного интеллекта на вопросы неподготовленного пользователя значительно снижается.
Мужчина измеряет давление - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
Вчера, 17:01
"Нейросети и большие языковые модели действительно становятся частью повседневной жизни, и люди всё чаще обращаются к ним с вопросами о своём здоровье. Важно чётко обозначить границу: искусственный интеллект сегодня - это помощник в рутинных вопросах, но не замена в медицинских вопросах и тем более не альтернатива врачу, и обращение к нейросети вместо визита к специалисту - это риск для здоровья и жизни", - сказала Дроздова.
Она уточнила, что в медицине ИИ имеет право применяться только в виде программных продуктов, зарегистрированных в установленном порядке в качестве медицинских изделий, с подтвержденной клинической эффективностью и безопасностью. Такие решения используются врачом для поддержки принятия клинических решений, анализа изображений, выявления факторов риска.
"Универсальные чат-боты и поисковые нейросети к этой категории не относятся: они не проходят клинических испытаний, не несут ответственности за рекомендации и могут выдавать правдоподобно звучащие, но неверные ответы, а также пропускать угрожающие жизни состояния", - заключила эксперт.
Сотрудница онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Онколог рассказал, как рак маскируется под обычное недомогание
Вчера, 15:35
 
