В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Если сотрудники игнорируют диспансеризацию или приходят на работу больными и трудятся менее эффективно, это связано с прямым финансовым риском для работодателя, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

Ранее газета " Ведомости " писала со ссылкой на данные опроса "Актион охраны труда", что 64% работающих россиян игнорируют оплачиваемые выходные для диспансеризации, а 2% получили отказ от работодателя.

"Для работодателя игнорирование сотрудниками профилактических осмотров - это прямой финансовый риск, связанный прежде всего с презентеизмом, то есть снижением производительности труда работников, выходящих на работу с ухудшенным самочувствием или обострением хронических неинфекционных заболеваний", - сказала Дроздова.

По данным исследования НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, средний уровень презентеизма выявлен у 63,2% работников, а высокий - у 3,4%. Работник со средним уровнем презентеизма "теряет" около 2 часов 16 минут рабочего времени в день, а с высоким - 4 часа 27 минут.

"В пересчёте на экономические показатели это означает около 350 тысяч "потерянных" часов в год на 1000 работников со средним уровнем презентеизма и суммарные экономические потери работодателя порядка 133,2 миллиона рублей в год на одну тысячу сотрудников, или около 133 тысяч рублей на одного работника в год", - пояснила эксперт.

По ее словам, раннее выявление, коррекция факторов риска и хронических заболеваний в рамках диспансеризации позволяет эти потери существенно сократить.