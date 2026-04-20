В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации - РИА Новости, 20.04.2026
17:01 20.04.2026 (обновлено: 17:12 20.04.2026)
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации

Дроздова: игнорирование диспансеризации сотрудниками несет финансовые риски

© РИА Новости / Максим Богодвид
Мужчина измеряет давление. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игнорирование сотрудниками диспансеризации и выход на работу с ухудшенным самочувствием связаны с прямым финансовым риском для работодателя.
  • Средний уровень снижение производительности труда работников выявили у 63,2% работников, а высокий — у 3,4%, что приводит к значительным экономическим потерям.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Если сотрудники игнорируют диспансеризацию или приходят на работу больными и трудятся менее эффективно, это связано с прямым финансовым риском для работодателя, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.
Ранее газета "Ведомости" писала со ссылкой на данные опроса "Актион охраны труда", что 64% работающих россиян игнорируют оплачиваемые выходные для диспансеризации, а 2% получили отказ от работодателя.
"Для работодателя игнорирование сотрудниками профилактических осмотров - это прямой финансовый риск, связанный прежде всего с презентеизмом, то есть снижением производительности труда работников, выходящих на работу с ухудшенным самочувствием или обострением хронических неинфекционных заболеваний", - сказала Дроздова.
По данным исследования НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, средний уровень презентеизма выявлен у 63,2% работников, а высокий - у 3,4%. Работник со средним уровнем презентеизма "теряет" около 2 часов 16 минут рабочего времени в день, а с высоким - 4 часа 27 минут.
"В пересчёте на экономические показатели это означает около 350 тысяч "потерянных" часов в год на 1000 работников со средним уровнем презентеизма и суммарные экономические потери работодателя порядка 133,2 миллиона рублей в год на одну тысячу сотрудников, или около 133 тысяч рублей на одного работника в год", - пояснила эксперт.
По ее словам, раннее выявление, коррекция факторов риска и хронических заболеваний в рамках диспансеризации позволяет эти потери существенно сократить.
"Поэтому отказ работника использовать оплачиваемые выходные для диспансеризации нужно рассматривать не как упрек сотруднику, а как необходимость в изменении подходов работодателя к мотивации сотрудников на бережное отношение к своему здоровью", - заключила Дроздова.
