Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
19:47 20.04.2026
Миляев: человеку любого возраста должно быть комфортно в Тульской области

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Усилия правительства Тульской области направлены на то, чтобы человеку любого возраста было комфортно жить в регионе, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в ходе всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
В рамках события Миляев принял участие в сессии "Школа власти: как муниципальный опыт формирует региональных лидеров".
Он поблагодарил администрацию президента, Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления и ее сопредседателя Ирину Гусеву за новый подход к работе с органами местного самоуправления и внимание, которое уделяется обмену лучшими практиками между муниципалитетами.
"Важно повышать авторитет органов местного самоуправления, глав администраций, чтобы жители воспринимали их как инстанции, которые способны решать возникающие вопросы", — цитирует Миляева пресс-служба правительства Тульской области.
Анализируя обращения граждан, губернатор обратил внимание, что некоторые важные вопросы для конкретного дома или двора не входят в региональные или федеральные проекты. Для их решения создали программу "Наш город". Ее опыт удалось расширить на всю область. Так появилась программа "Наш район", включающая ремонт дымветнканалов и дорог, строительство модульных сельских клубов и другое.
В ходе встреч с сельскими старостами и руководителями территориальных общественных самоуправлений решили учредить Совет сельских старост при губернаторе, который позволит корректировать региональные и муниципальные программы. Встречи участников и главы области станут регулярными.
По словам Миляева, существует три аспекта получения обратной связи от жителей. Первый — прямое взаимодействие с людьми через социальные сети, личные приемы, выезды в муниципалитеты. Второй — взаимодействие главы субъекта и главы администрации муниципалитета. Третий — совместная работа профильных министров с главами администраций.
"Мы должны формировать совместную идеологию. Если в конкретно взятом муниципалитете что-то происходит не так, то это зона ответственности не только главы администрации, но и профильного заместителя председателя правительства, профильного министра. Это создает единую систему публичной власти", — подчеркнул глава региона.
Помимо этого, Миляев рассказал, что в Тульской области удалось запустить медицинского помощника, службу соцпомощника, услуги няни для семей бойцов СВО и другое благодаря обратной связи от жителей. Также губернатор поделился практикой доставки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья к местам тренировок.
Миляев считает, что основная стратегическая задача — создать в области территорию семейного счастья. Для достижения этой цели в регионе ведется системная работа.
"Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы человеку любого возраста было комфортно жить на территории Тульской области", — отметил губернатор.
Глава региона обозначил ключевые качества для государственных и муниципальных служащих.
"Чиновник — человек, который находится на службе Отечеству и людям. Основные принципы его работы — честность, открытость, ответственность. Свою работу нужно делать добросовестно и хорошо, а отметки выставят жители", — заключил Миляев.
