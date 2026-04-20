МИД: Россия готова содействовать договоренностям Ирана и арабских стран

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия готова содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива, сообщили в российском МИД.
"Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива", - говорится в сообщении ведомства по итогам телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.