Российские дипломаты проверяют информацию о ранении россиянина в Мексике
23:48 20.04.2026
Российские дипломаты проверяют информацию о ранении россиянина в Мексике

Федоров: дипломаты проверяют информацию о ранении россиянина в Мексике

Полицейский автомобиль в Мексике. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дипломаты проверяют информацию о возможном ранении гражданина РФ при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике.
  • В результате стрельбы погибла женщина — гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения.
МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Российские дипломаты проверяют информацию о возможном ранении гражданина РФ при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в стране Яков Федоров.
"Мы видели эти сообщения, проверяем информацию", - сказал Федоров.
Ранее власти Мексики сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на территории пирамид Теотиуакан, после чего покончил с собой. В результате погибла женщина — гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения.
На месте происшествия были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Власти ведут расследование обстоятельств случившегося.
