Российские дипломаты проверяют информацию о ранении россиянина в Мексике

- Российские дипломаты проверяют информацию о возможном ранении гражданина РФ при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике.
- В результате стрельбы погибла женщина — гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения.
МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Российские дипломаты проверяют информацию о возможном ранении гражданина РФ при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в стране Яков Федоров.
"Мы видели эти сообщения, проверяем информацию", - сказал Федоров.
На месте происшествия были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Власти ведут расследование обстоятельств случившегося.