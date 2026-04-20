МИД продолжит следить за ситуацией с 17-летней россиянкой в Мексике - РИА Новости, 20.04.2026
19:21 20.04.2026
МИД продолжит следить за ситуацией с несовершеннолетней россиянкой в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД РФ вместе с правозащитными и общественными организациями продолжит следить за ситуацией с 17-летней россиянкой в Мексике.
  • Несовершеннолетняя россиянка предположительно находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. МИД РФ, российские правозащитные и общественные организации продолжат следить за ситуацией с гражданкой России с точки зрения соблюдения всех её прав мексиканской стороной, сообщает МИД России.
"Совместно с российскими правозащитными и общественными организациями продолжим в рамках имеющихся возможностей держать на контроле ситуацию с нашей соотечественницей с точки зрения соблюдения мексиканской стороной всех её прав", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Несовершеннолетняя россиянка, предположительно, находится сейчас в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ занимается её делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения.
