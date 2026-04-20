Матвиенко отметила проблему обезлюживания территорий в России

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Проблема обезлюживания территорий – стратегическая угроза для России, нужно добиваться, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Россия - исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий - для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки", - сказала политик в ходе панельной дискуссии "Формирование семейноцентричной среды в муниципалитетах: женский взгляд на развитие территорий" в рамках форума "Малая родина - сила России".

По ее словам, нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи - "таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего".