Матвиенко отметила проблему обезлюживания территорий в России
14:26 20.04.2026 (обновлено: 16:27 20.04.2026)
Матвиенко отметила проблему обезлюживания территорий в России

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на форуме "Малая родина - сила России"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой для России.
  • По ее мнению, необходимо добиваться равномерного расселения людей по всей стране, а не только в крупных городах.
  • Матвиенко считает, что такие тенденции уже намечаются, и их нужно поддерживать на всех уровнях власти.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Проблема обезлюживания территорий – стратегическая угроза для России, нужно добиваться, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия - исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий - для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки", - сказала политик в ходе панельной дискуссии "Формирование семейноцентричной среды в муниципалитетах: женский взгляд на развитие территорий" в рамках форума "Малая родина - сила России".
По ее словам, нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи - "таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего".
"Подобные тенденции уже намечаются. Нужно всем вместе - от муниципального до федерального уровня - их поддерживать", - считает Матвиенко.
Формовщик машинной формовки за работой - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Стало известно, каким специалистам больше всего платят на вахте в России
Вчера, 07:14
 
ЖильеРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
