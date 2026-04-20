Премьер Малайзии одним из первых посетил павильон России на DSA & NATSEC

- Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим одним из первых посетил российский павильон на международной оборонной выставке DSA & NATSEC Asia 2026.
- Глава правительства Малайзии осмотрел экспозицию с разработками российского военно-технического сектора и пообщался с представителями ФСВТС.
КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апр — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим одним из первых посетил российский павильон на международной оборонной выставке DSA & NATSEC Asia 2026, передает корреспондент РИА Новости.
Глава правительства осмотрел экспозицию, где представлены разработки российского военно-технического сектора, и пообщался с представителями Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
В ходе посещения павильона премьеру представили образцы продукции российского оборонно-промышленного комплекса.
Анвар Ибрагим проявил интерес к ряду экспонатов и в завершение осмотра получил памятные подарки из России.
