В Малайзии открылась крупная оборонная выставка с участием России
05:40 20.04.2026
В Малайзии открылась оборонная выставка DSA & NATSEC Asia 2026 с участием России

20.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Малайзии открылась крупная международная оборонная выставка DSA & NATSEC Asia 2026.
  • Российские компании, включая "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн „Калашников“", участвуют в выставке, представляя военно-технический потенциал РФ.
КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апр — РИА Новости. Крупная международная оборонная выставка DSA & NATSEC Asia 2026 открылась в Малайзии, российские компании принимают в ней участие, представляя военно-технический потенциал РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка проходит с 20 по 23 апреля на площадке Malaysia International Trade and Exhibition Centre и, как ожидается, соберет более 50 тысяч участников из 114 стран.
От России в выставке примет участие "Рособоронэкспорт", а также предприятия российского ОПК, в том числе АО "Концерн "Калашников". Площадь российской экспозиции - почти 200 квадратных метров.
Официальное открытие мероприятия провел премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
"Малайзия придерживается политики активного неприсоединения, или, как мы говорим в АСЕАН, центральности, взаимодействуя со всеми сторонами независимо от идеологических различий. Это позволяет нам уверенно сотрудничать со всеми странами", - заявил премьер.
Накануне открытия министр обороны страны Мохамед Халед Нордин провел инспекцию готовности выставки, включая проверку логистики и мер безопасности.
По данным министерства обороны, на выставке представлены экспозиции компаний, а также запланированы стратегические форумы, церемонии подписания контрактов и обмена документами о намерениях и промышленном сотрудничестве.
БезопасностьРоссияМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Рособоронэкспорт
 
 
