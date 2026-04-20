В Малайзии открылась крупная оборонная выставка с участием России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Малайзии открылась крупная международная оборонная выставка DSA & NATSEC Asia 2026.
- Российские компании, включая "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн „Калашников“", участвуют в выставке, представляя военно-технический потенциал РФ.
КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апр — РИА Новости. Крупная международная оборонная выставка DSA & NATSEC Asia 2026 открылась в Малайзии, российские компании принимают в ней участие, представляя военно-технический потенциал РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка проходит с 20 по 23 апреля на площадке Malaysia International Trade and Exhibition Centre и, как ожидается, соберет более 50 тысяч участников из 114 стран.
Оборонная выставка LAAD 2025 откроется во вторник в Рио-де-Жанейро
1 апреля 2025, 00:45
От России в выставке примет участие "Рособоронэкспорт", а также предприятия российского ОПК, в том числе АО "Концерн "Калашников". Площадь российской экспозиции - почти 200 квадратных метров.
Официальное открытие мероприятия провел премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
"Малайзия придерживается политики активного неприсоединения, или, как мы говорим в АСЕАН, центральности, взаимодействуя со всеми сторонами независимо от идеологических различий. Это позволяет нам уверенно сотрудничать со всеми странами", - заявил премьер.
Накануне открытия министр обороны страны Мохамед Халед Нордин провел инспекцию готовности выставки, включая проверку логистики и мер безопасности.
По данным министерства обороны, на выставке представлены экспозиции компаний, а также запланированы стратегические форумы, церемонии подписания контрактов и обмена документами о намерениях и промышленном сотрудничестве.