Лукашенко: попытка "набить карманы" за чужой счет может привести к войне

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Попытка "набить карманы" за счет других может привести к войне, в том числе, со своими соседями, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, задача президента и государства в целом состоит в том, чтобы создать возможности для нормальной жизни: честной и справедливой.
"Потому что, если ты нарушаешь законы и если ты действуешь несправедливо и пытаешься свои карманы набить за счёт других, обогатиться за счёт других, — это не наша политика. Мы на это жестоко реагируем, чего бы нам это ни стоило. Потому что это приведёт к войне. Как минимум внутриполитической, гражданской войне внутри страны. Что может вылиться, как на Украине, в войну со своими соседями. Поэтому я это очень хорошо знаю и остерегаюсь", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Глава республики также заверил, что у Белоруссии сегодня есть все возможности для того, чтобы жить лучше, но это зависит от каждого человека.