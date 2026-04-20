Лукашенко: попытка "набить карманы" за чужой счет может привести к войне
10:17 20.04.2026

Лукашенко: попытка "набить карманы" за чужой счет может привести к войне

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что попытка "набить карманы" за чужой счет может привести к войне.
  • По его словам, такая политика может привести как к внутренней гражданской войне, так и к войне со своими соседями.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Попытка "набить карманы" за счет других может привести к войне, в том числе, со своими соседями, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, задача президента и государства в целом состоит в том, чтобы создать возможности для нормальной жизни: честной и справедливой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
"Потому что, если ты нарушаешь законы и если ты действуешь несправедливо и пытаешься свои карманы набить за счёт других, обогатиться за счёт других, — это не наша политика. Мы на это жестоко реагируем, чего бы нам это ни стоило. Потому что это приведёт к войне. Как минимум внутриполитической, гражданской войне внутри страны. Что может вылиться, как на Украине, в войну со своими соседями. Поэтому я это очень хорошо знаю и остерегаюсь", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Глава республики также заверил, что у Белоруссии сегодня есть все возможности для того, чтобы жить лучше, но это зависит от каждого человека.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
