Лукашенко призвал США не идти на поводу у Израиля в конфликте с Ираном
10:15 20.04.2026
Лукашенко призвал США не идти на поводу у Израиля в конфликте с Ираном

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США не идти на поводу у Израиля в конфликте с Ираном.
  • Лукашенко заявил, что руководству США необходимо найти возможность договориться и успокоить стороны для урегулирования конфликта с Ираном.
  • Президент Белоруссии раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие сильной команды и указал на влияние личных ощущений на его политику.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не надо идти на поводу у Израиля в конфликте с Ираном.
"Не надо идти на поводу у Израиля. Израиль хочет воевать - пусть воюет", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
По словам белорусского лидера, руководству США в лице президента Дональда Трампа, министра войны Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио необходимо "найти возможность договориться, успокоить, утихомирить", чтобы урегулировать конфликт с Ираном.
Лукашенко раскритиковал Трампа, подчеркнув, что он "не руководит министерством войны, а идет на уступки им, - он должен быть главнокомандующим, и он должен командовать". "У Трампа нет команды. Команды, где есть люди, которые ему скажут "нет". Но он прямо сказал: собственное ощущение. Это главное в его политике", - отметил Лукашенко.
По словам белорусского президента, собственные ощущения "иногда могут не туда завести".
