Лукашенко призвал США не идти на поводу у Израиля в конфликте с Ираном

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не надо идти на поводу у Израиля в конфликте с Ираном.
По словам белорусского лидера, руководству США в лице президента Дональда Трампа, министра войны Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио необходимо "найти возможность договориться, успокоить, утихомирить", чтобы урегулировать конфликт с Ираном.
Лукашенко раскритиковал Трампа, подчеркнув, что он "не руководит министерством войны, а идет на уступки им, - он должен быть главнокомандующим, и он должен командовать". "У Трампа нет команды. Команды, где есть люди, которые ему скажут "нет". Но он прямо сказал: собственное ощущение. Это главное в его политике", - отметил Лукашенко.
По словам белорусского президента, собственные ощущения "иногда могут не туда завести".