Лукашенко: из-за конфликта в Иране среди мусульман много противников США - РИА Новости, 20.04.2026
10:13 20.04.2026
Лукашенко: из-за конфликта в Иране среди мусульман много противников США

Лукашенко: из-за Ирана среди мусульман будет много противников американцев

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в результате действий США в Иране в мусульманском мире появится много людей, нацеленных против американцев.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в результате действий США в Иране в мусульманском мире появится много людей, нацеленных против американцев.
"Иран, мусульманский мир, понял, что такое американцы. И вы должны быть готовы к тому, что не только иранцы, хуситы, там, и другие будут атаковать американцев по всему миру. Будет весь мусульманский мир и даже те страны, которых вы считаете своими друзьями, - будут не просто проводить политику аккуратности и настороженности. Там появится немало людей, которые будут нацелены против американцев", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Он подчеркнул, что США своими действиями в Иране взбудоражили весь мир.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
