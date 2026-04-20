В команде Трампа нет людей, которые могут ему отказать, заявил Лукашенко

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в команде президента США Дональда Трампа нет людей, которые могли бы сказать ему "нет".
Лукашенко признал, что любая встреча с Трампом была бы на пользу, но пока он не горит желанием ехать в Вашингтон, хотя это, по его словам, серьезно улучшило бы отношения между странами.