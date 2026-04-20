В команде Трампа нет людей, которые могут ему отказать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.04.2026
10:05 20.04.2026
20.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в команде президента США Дональда Трампа нет людей, которые могли бы сказать ему «нет».
  • Лукашенко признал, что встреча с Трампом была бы полезна для улучшения отношений между странами, но пока не горит желанием ехать в Вашингтон.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в команде президента США Дональда Трампа нет людей, которые могли бы сказать ему "нет".
"Я единственный в мире президент, который открыто поддерживал Трампа. И я говорил: я трампист. При всех его недостатках и прочее я его не бросаю… Когда у него нет людей рядом, которые ему скажут "нет" и подскажут что-то разумное. Тут я их не заменю", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Лукашенко признал, что любая встреча с Трампом была бы на пользу, но пока он не горит желанием ехать в Вашингтон, хотя это, по его словам, серьезно улучшило бы отношения между странами.
В миреБелоруссияСШАВашингтон (штат)Александр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
