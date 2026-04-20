Лукашенко заявил, что не будет поддакивать Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет поддакивать президенту США Дональду Трампу.
- Лукашенко подчеркнул, что не станет декорацией для политики других стран.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет поддакивать и не станет декорацией для кого-то, в том числе и для президента США Дональда Трампа.
"Вы знаете, если бы я был их человеком и, ну, как декоративная картинка на моём фоне они были или я был декорацией для их политики — они бы хорошо относились. Но я человек другой. И поддакивать и быть декорацией для кого-то, в том числе и для Трампа, я не могу. Дело не в характере. Дело в том, что я первый президент Беларуси, и последующая политика других президентов будет во многом основана на моей политике",- сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.