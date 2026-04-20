09:46 20.04.2026

Лукашенко заявил, что не привык к богатству

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что не привык к богатству.
  • Президент Белоруссии отметил, что он придерживается принципа не брать чужое.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не привык к богатству.
"Я, вышедший из бедной семьи, если можно так сказать — "бедная жизнь", я не привык к этому богатству. И для меня это не главное. Как бы меня там ни критиковали. Поэтому, видимо, всё в этой жизни, всё формируется отсюда", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Белорусский лидер заявил, что у него не было богатых родителей, и он не привык к роскошной жизни. "И по своему характеру, наверное, от матери досталось, она меня всегда учила: сынок, не трогай чужого, не бери чужое, это плохо... Поэтому я об этом помню. И своих детей к этому приучаю", - отметил Лукашенко.
