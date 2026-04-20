Лукашенко сравнил себя с Зеленским

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил себя с украинским лидером Владимиром Зеленским.
- Лукашенко заявил, что у него есть определенный жизненный опыт, а у Зеленского — «шоу», и украинцы «очень дорого платят» за свой выбор.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил себя с украинским лидером Владимиром Зеленским, но при этом напомнил о своем жизненном опыте.
"Я ж тоже был таким же зелёным, как он (Зеленский - ред.). Но у меня под ногами была земля, опыт определённый жизненный. А у него - шоу. И они это тоже знали, украинцы. Но они его избрали. Правда, там трудно было из кого-то выбирать. Там и в альтернативе были такие. Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого платят", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.