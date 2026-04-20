Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прокомментировал отношения Белоруссии и КНДР - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 20.04.2026 (обновлено: 11:17 20.04.2026)
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против идеи выстраивать дружеские отношения с КНДР.
  • Лукашенко охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына как умного и образованного человека, который борется за интересы своей страны.
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Минск не против идеи выстраивать дружеские отношения с КНДР, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын, - ред.) в Северной Корее. Ну вы его демонизировали. Прекрасный, умный, образованный человек. Он борется за свои интересы. За интересы своей страны. Он никому не мешает жить. Это вы его пытаетесь уничтожить. Он крепкий мужик, он пытается защититься. Как может, как он это понимает. Он готов со мной иметь добрые отношения, дружеские отношения. Я не против", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.
09:13
 
В миреБелоруссияКНДРМинскКим Чен ЫнАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала