Лукашенко прокомментировал отношения Белоруссии и КНДР

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Минск не против идеи выстраивать дружеские отношения с КНДР, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын, - ред.) в Северной Корее. Ну вы его демонизировали. Прекрасный, умный, образованный человек. Он борется за свои интересы. За интересы своей страны. Он никому не мешает жить. Это вы его пытаетесь уничтожить. Он крепкий мужик, он пытается защититься. Как может, как он это понимает. Он готов со мной иметь добрые отношения, дружеские отношения. Я не против", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.