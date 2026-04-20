НАТО не настал конец, это колоссальный плацдарм США, заявил Лукашенко

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО не настал конец.
- Лукашенко считает НАТО колоссальным плацдармом США в Евразии.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО не настал конец: все понимают, что это - колоссальный плацдарм США в Евразии.
"Нет. Даже если (президент США Дональд - ред.) Трамп примет решение, что НАТО — всё, то у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО. Да и Трамп и его люди понимают, что НАТО — это не только боеголовки и деньги Соединенных Штатов Америки. Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки, вместе со своими союзниками, на Евразийском континенте", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рики Санчесу.