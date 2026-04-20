Лукашенко назвал самые разумные сдержки и противовесы в политике - РИА Новости, 20.04.2026
09:18 20.04.2026
Лукашенко назвал самые разумные сдержки и противовесы в политике

Лукашенко: самые разумные сдержки и противовесы в политике - это народ

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самые разумные сдержки и противовесы в политике — это народ.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Самые разумные сдержки и противовесы в политике — это народ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ведущий RT Рик Санчес в интервью с Лукашенко спросил президента Белоруссии, что будет, если завтра он превратится в монстра.
"Опасность, которую вы только что высказали, она всегда есть, в любом государстве она, такая опасность, есть. Где президент не имеет каких-то тормозов. Когда нет сдержек, противовесов. Разумных. Не так, как вы нас когда-то учили. Разумных. И самая разумная сдержка и противовесы — это народ", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
